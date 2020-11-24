Следователи возбудили дело после захвата детей в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после захвата детей в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Расследование по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») ведется в отношении 38-летнего мужчины, который удерживал шестерых детей своей сожительницы. Он угрожал убить их.

В результате переговоров захватчик отпустил заложников и сдался. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как мужчина вышел из подъезда, сел в машину к прокурору, который его успокаивал, и вместе с женой поехал в отдел полиции писать объяснение.

Освобожденных детей осматривают медики. В случае необходимости им будет оказана психологическая помощь.

На месте происшествия следователи проводят осмотр, допрашивают свидетелей и очевидцев, также будут назначены экспертизы для установления обстоятельств происшедшего.

Следствие намерено решить вопрос об аресте подозреваемого. Ему будет предъявлено обвинение.