Захвативший в заложники шестерых детей петербуржец сдался полиции

В Санкт-Петербурге россиянин, захвативший в заложники шестерых детей из-за измены жены, сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, мужчина сам вышел из квартиры и сдался. Дети не пострадали.

Ранее сообщалось, что россиянин заподозрил жену в измене, выгнал ее и заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет. По словам соседей, он уложил одного из сыновей на подоконник и приставил к его шее нож, требуя, чтобы ребенок попросил всех разойтись. В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал пустить в квартиру супругу, согласившись обменять на нее детей.

Местные жители также отметили, что ранее никаких проблем в семье они не замечали. «Ничего плохого не могу сказать, вечерами тихо, никто не шумит, дети ходят в школу, сад», — рассказала соседка журналистам.