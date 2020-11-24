Появилось видео с места захвата детей в заложники в Петербурге

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли видео у дома, где мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей. Запись публикуют издание Baza в своем Telegram-канале и Telegram-канал Life Shot.

По данным издания, мужчина держит нож у горла ребенка и требует, чтобы к нему не приближались полицейские.

На кадрах слышно, как россиянин кричит: «Уйди отсюда, уйди, жирный, сука, отсюда!»

Как уточняет «Фонтанка», у мужчины были проблемы с алкоголем — его неоднократно штрафовали за распитие в общественном месте.

О захвате заложников стало известно 24 ноября. Сообщалось, что в районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором удерживает в квартире шестерых детей. Россиянин угрожал «убить всех», если к нему не пустят жену.