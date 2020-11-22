Захвативший заложников в Тбилиси преступник объяснил свой поступок и извинился

Леван Зурабашвили, захвативший заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, извинился перед ними и объяснил свой поступок. Об этом говорится в письме злоумышленника, из следственного изолятора.

«Я приношу свои извинения людям, находившимся в здании, и членам их семей, которые подверглись стрессу. Я не хотел причинять им вред. Моя единственная цель — чтобы правительство начало заботиться о людях. Защитить наших граждан от банковских кредитов и высоких процентных ставок. Я борюсь за эту идею, и я буду бороться, где бы я ни был. Один за всех, все за одного», — написал преступник.

Сейчас Зурабишвили находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статьям «Взятие в заложники двух или более человек» и «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия».

ЧП произошло 20 ноября в столице Грузии. Вооруженный гранатой мужчина днем ворвался в офис микрофинансовой организации и захватил в заложники 17 человек. Злоумышленник выдвинул требования: запретить азартные игры в Грузии, снизить процентную ставку по кредитам и цены на лекарства. Судя по видеозаписи с его заявлением, он находился в нетрезвом состоянии.

После четырех часов переговоров преступник отпустил заложников и сдался. По информации Sputnik Грузия, граната в руках Зурабашвили оказалась зажигалкой.