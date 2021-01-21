Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок

Сиделка Гульчахра Айдарова, убившая пенсионерку в Москве, назвала причину своего поступка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, пожилая женщина, за которой она ухаживала, постоянно высказывала упреки в ее адрес. После очередного замечания Айдарова схватилась за нож и перерезала своей подопечной горло.

Выяснилось, что убитая 82-летняя женщина тяжело болела и не могла себя обслуживать.

О жестоком убийстве сообщалось ранее 21 января. Преступницу задержали, не исключено, что она страдает от психического заболевания.