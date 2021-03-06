Девушка стала следователем и добилась задержания убийц отца спустя 23 года

Старший помощник по взаимодействию со СМИ СКР Новгородской области Анастасия Садриева рассказала о том, как она пришла в правоохранительные органы. Ее историю передает «Комсомольская правда».

По словам Садриевой, работать в органах она решила после убийства своего отца, бизнесмена Александра Садриева, которое произошло в 1997 году. Мужчину расстреляли в подъезде дома на глазах у жены. Однако возбужденное по этому поводу уголовное дело так и не было расследовано.

До трагедии тогда еще 16-летняя Анастасия собиралась изучать иностранные языки. Однако после убийства девушка отказалась от мечты и поступила на юридический факультет. Позже Садриева работала в прокуратуре, а в 2007 стала следователем.

Еще будучи подростком, девушка догадывалась, что к убийству ее отца мог быть причастен ее друг Семен Самойлов (имя изменено — прим. «Комсомольской правды»), который близко общался со своим соседом Савой Дедковым (имя изменено — прим. «Комсомольской правды»). Мужчина работал автослесарем и ремонтировал автомобили криминальных авторитетов. Позже Самойлов был осужден за кражи, а Дедкова посадили на 17 лет за попытку убийства другого бизнесмена.

Работая в органах, Анастасия безуспешно пыталась возобновить расследование дела об убийстве отца до тех пор, пока на должность и.о. руководителя регионального СКР не назначили Николая Супруна. «Он мне не давал обещаний, сказал — я тебя услышал. А спустя три часа, я вижу, что мое дело лежит у него на столе, он его читает», — поделилась она. По ее словам, он был удивлен тем, что дело не в суде, так как в расследовании были зацепки.

Дело возобновили в августе 2020 года. Вскоре Дедкова и Самойлова задержали по подозрению в убийстве Садриева. Выяснилось, что заказчиком был один из руководителей «Новгородской ОПГ», самой крупной в то время криминальной группировки города. Бизнесмен отказался платить за «крышу», за что его и убили киллеры.

Таким образом, Анастасия добилась задержания убийц отца спустя 23 года. На данный момент Самойлова, признавшего свою вину, уже отправили под суд. Расследование уголовного дела против Дедкова продолжается. Сам заказчик был убит в Великом Новгороде через два года после смерти Садриева.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



