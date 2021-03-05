В Москве раскрыто совершенное в ходе бандитских разборок убийство из-за общака

В Москве следователи передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело участника ОПГ «Осиновские» Виктора Дрюнина, обвиняемого в пособничестве убийству, которое было совершено в 1997 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Фигурант дела в настоящее время отбывает срок за преступления, совершенные в составе ОПГ. После его признательных показаний, данных в местах лишения свободы, было раскрыто преступление 23-летней давности. 20 марта 1997 года на улице Ращупкина в автомобиле двумя выстрелами в голову был застрелен мужчина по фамилии Насретдинов из ОПГ «Джекичановские», сообщает «Коммерсантъ». Убийство было совершено в ходе бандитских разборок, о которых и поведал Дрюнин.

В ходе следствия установлено, что Насретдинов и криминальный авторитет Михаил Колесников в 90-х годах возглавляли одну из преступных групп в Чите. Когда пропали деньги из общака, в этом обвинили Насретдинова. Колесников поручил Дрюнину выманить на встречу заподозренного в краже, с которым он был в хороших отношениях. После этого Колесников застрелил Насретдинова.

В апреле 1999 года самого Колесникова также убили в Москве, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено.

Дрюнин, известный по прозвищу Дрюня, был осужден на 22 года лишения свободы за бандитизм и убийства, которые он совершил в составе ОПГ «Осиновские», которую возглавлял Игорь Осинцев (Осина), приговоренный к 25 годам.