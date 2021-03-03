Глава МВД раскрыл данные по борьбе с криминальными авторитетами в России

В России за год 45 криминальных авторитетов были привлечены к ответственности по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом в среду, 3 марта, со ссылкой на выступление главы МВД России Владимира Колокольцева на коллегии ведомства сообщает РИА Новости.

Колокольцев также отметил, что в отношении восьми криминальных авторитетов принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

26 января криминалист Михаил Игнатов рассказал, что российские воры в законе нашли способ защиты от уголовной ответственности и наказания за свой статус, предусмотренный статьей 210.1 УК РФ.

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) в рамках новой статьи УК РФ также исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.