В Дагестане завели дело против вора в законе Роланда Гегечкори

В Дагестане завели уголовное дело против вора в законе Роланда Гегечкори. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Расул Темирбеков.

Гегечкори стал подозреваемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, он был коронован в 1985 году. Свое влияние вор в законе использовал для координации преступной деятельности в республике.

Расследование дела продолжается, следователи собирают доказательную базу и устанавливают местонахождение подозреваемого.

Ранее сообщалось, что вора в законе Турка задержали в Москве. Его заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги.