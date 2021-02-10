В Европе прошла облава на грузинских воров в законе

В Европе прошла крупномасштабная спецоперация против грузинских воров в законе, задержаны 45 человек по подозрению в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщил замглавы департамента криминальной полиции МВД Грузии Ираклий Дондоладзе, передает «Коммерсантъ».

Облаву на криминальных авторитетов, осевших в Италии, Франции, Польше, Греции, Бельгии и Словении, устроили правоохранительные органы Евросоюза и Интерпола при содействии «полицейских атташе» при грузинских посольствах, через которых из Тбилиси передавались досье на воров в законе. Спецоперация готовилась шесть месяцев.

В результате сразу в нескольких государствах полиция задержала 45 выходцев из Грузии, которые занимались квартирными кражами, незаконной торговлей и отмыванием денег.

В Италии правоохранители назвали спецоперацию по-грузински «Канониери курди» («вор в законе»). Там многие из грузинских авторитетов женились и поменяли свои имена и фамилии на итальянские, чтобы скрыться от правосудия. Только в одном итальянском городе Реджо-нель-Эмилия были задержаны 23 подозреваемых.

Во Франции полицейские назвали облаву «Братва-35» (Bratva-35): в городах Рош-сюр-Йон, Нуар, Анжер, Бордо и Ренн задержаны 17 выходцев из Грузии. Среди них вор в законе 58-летний Кахабер Алишбайя, известный как Каха Зугдидский. Он контролировал все грузинские криминальные группировки в Западной Европе. Он был коронован в Москве в 1993 году, а перебрался во Францию в 2000-м.

Остальные подозреваемые были задержаны в Польше, Греции, Бельгии и Словении.