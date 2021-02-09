Вор в законе Гига Озургетский взял контроль над колонией на Украине

Вора в законе Гигу Озургетского заподозрили в распространении преступного влияния и организации сходки в колонии на Украине. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, авторитет взял под свой контроль Новгород-Северскую исправительную колонию №31. Отбывая там наказание за покушение на убийство, Гига Озургетский назначил смотрящими за колонией двух пожизненно осужденных. Все его указания были обязательны для заключенных при разрешении им конфликтных ситуаций на зоне.

Также вор в законе контролировал «общак», распределяя доходы, полученные преступным путем. Он принял решение об организации преступного собрания и провел сходку в исправительной колонии.

С целью разоблачения преступной деятельности правоохранители провели обыски у Гиги и его подельников.

Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления Нацполиции Украины.