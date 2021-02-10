Подполковника МВД осудили за обман вора в законе Васи Воскреса

Суд вынес приговор бывшему сотруднику главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД подполковнику Владиславу Шаповалову, обманувшему вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес) на 300 тысяч долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уставлено, что 26 февраля 2020 года бывший полицейский вступил в сговор с предпринимателем Алексеем Добрыниным и через него передал бывшему адвокату Васи Воскреса, Александру Вершинину, информацию о якобы готовящемся уголовном деле против вора в законе.

Через юриста Шаповалов убедил Воскреса в том, что вскоре вора в законе привлекут к ответственности по статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. За прекращение уголовного преследования экс-полицейский потребовал от законника, который на тот момент находился в Италии, 300 тысяч долларов.

Возмущенный суммой, Вася Воскрес поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве подполковника в ФСБ. Под контролем оперативников Воротников договорился с юристом Александром Вершининым о передаче взятки. В момент получения денег адвоката задержали.

Вскоре были установлены и все остальные участники махинации. Владислав Шаповалов стал первым, кому вынесли приговор. Его признали виновным по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») и осудили на три года колонии.