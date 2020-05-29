Подполковник МВД смошенничал против вора в законе Васи Воскреса

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД подполковника Владислава Шаповалова, обвиняемого в мошенничестве на 300 тысяч долларов в отношении Станислава Воротникова — доверенного лица вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мера пресечения избрана на два месяца. По версии следствия, Шаповалов передал адвокату Александру Вершинину документы, свидетельствующие против вора в законе Воскреса, проживающего в Италии. С ними в сговор вступил предприниматель Алексей Добрынин, и они ввели в заблуждение доверенное лицо авторитета, пообещав посодействовать с непривлечением к уголовной ответственности Воскреса за организацию преступного сообщества.

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На очной ставке с адвокатом Шаповалов не признал вину в том, что смошенничал против вора в законе, вел себя дерзко и пренебрежительно по отношению к другим силовикам. Добрынин объявлен в розыск. Вершинин был арестован 17 апреля после того, как его задержали на Мичуринском проспекте в Москве при получении денег от Воротникова. Адвокат признал вину частично, заявив следствию, что полученные деньги намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов для «решения вопроса» с возможным уголовным преследованием вора в законе.

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