Подручного вора в законе Шишкана с ножевыми ранениями увезли из СИЗО в больницу

Подручный вора в законе Шишкана Эдуард Харьков госпитализирован из московского СИЗО с ножевыми ранениями. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По данным издания, авторитета увезли в больницу. Уточняется, что он хотел выразить протест против действий администрации СИЗО. Чем конкретно вызвано недовольство арестанта, не сообщается.

Двухметровый Харьков считается правой рукой Шишкана, обвиняемого в убийствах и руководстве преступным сообществом. Летом 2019 года он в одиночку пытался отбить босса, задержанного в подмосковном особняке силовиками. Харьков попытался прорваться в микроавтобус, где находился Шишкан, и по дороге ударил одного из оперативников, сломав ему ногу. Остальные бойцы тут же бросились на авторитета, он оказал активное сопротивление и попал на неделю в больницу. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ).

Влиятельный криминальный авторитет Олег Медведев, известный в преступных кругах как Шишкан или Олег Раменский, был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.