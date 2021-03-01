На получившего титул благодаря женитьбе вора в законе завели дело

Вор в законе Давид Герлиани, известный в криминальных кругах как Дато Сван, стал фигурантом дела за криминальный статус, который он получил благодаря жене. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

В отношении 48-летнего законника возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Гефтер также уточнила, что Герлиани был судим дважды: за кражу и разбой. Однако титул, за который его будут судить, авторитет получил в марте 2014 года благодаря женитьбе на дочери грузинского вора в законе Вальтера Джеджея.