Прекращено дело против вора в законе Запы Ленинаканского

В Армении суд вынес решение прекратить уголовное преследование вора в законе Андраника Согояна, известного как Зап Ленинаканский. Об этом заявил изданию NEWS.am адвокат Артур Пивазян.

По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях авторитета состава преступления и достаточных доказательств. Согоян уже на свободе.

Защитник рассказал, что по уголовному делу было много свидетелей, но никто из них не узнал Согояна.

Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 223.2 УК Армении («Участие в преступном сообществе»), за которое предусмотрено лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

В августе 2020 года сообщалось, что Следственный комитет Армении предъявил обвинение Согояну и его арестовали. По данным следствия, гражданин по имени Саят был похищен другим вором в законе из-за имущественных споров. Мужчину удерживали в селе Гарни недалеко от Еревана. Узнав об этом, Зап заявил, что лично решит вопрос и потребовал освободить Саята. После чего пленника отпустили.

В январе 2020 года парламент Армении принял поправки, по которым под уголовную ответственность попали воры в законе. Им грозит от 7 до 10 лет.