Вора в законе Запа отправили в СИЗО из-за спора криминальных авторитетов

В Ереване полиция задержала вора в законе Андраника Согояна, известного в криминальных кругах как Зап. Об этом сообщает агенство Новости-Армения.

52-летнего вора в законе подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и управлении криминальной группировкой.

Сотрудники полиции установили, что в июле 2020 года один гражданин украл у другого товар стоимостью четыре миллиона драмов (порядка восьми тысяч долларов), после чего виновный был вызван на разговор криминальным авторитетом, имя которого не раскрывается.

Об инциденте узнал Зап, и между криминальными авторитетами завязался спор. Согоян приказал авторитету оставить это дело, предоставив решение этой проблемы ему самому.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Вор в законе арестован.