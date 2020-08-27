Вора в законе Запа отправили в СИЗО из-за спора криминальных авторитетов

В Ереване полиция задержала вора в законе Андраника Согояна, известного в криминальных кругах как Зап. Об этом сообщает агенство Новости-Армения.
52-летнего вора в законе подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и управлении криминальной группировкой.
Сотрудники полиции установили, что в июле 2020 года один гражданин украл у другого товар стоимостью четыре миллиона драмов (порядка восьми тысяч долларов), после чего виновный был вызван на разговор криминальным авторитетом, имя которого не раскрывается.
Об инциденте узнал Зап, и между криминальными авторитетами завязался спор. Согоян приказал авторитету оставить это дело, предоставив решение этой проблемы ему самому.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Вор в законе арестован.