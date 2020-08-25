Вора в законе Ало Шаумянского задержали за выбивание из зэка 900 долларов

В Армении задержали авторитета Александра Макряна, известного как вор в законе Ало Шаумянский, и авторитета Артура Седракяна («Тиз»). Об этом со ссылкой на республиканскую газету «Жоховурд», сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, оба авторитета задержаны 13 августа. Правоохранительные органы заподозрили воров в законе в выбивании долгов из заключенного, отбывающего срок в одной из зон Армении. Оказалось, авторитеты отрабатывали частный заказ и сумма долга составляла 900 долларов. Чтобы решить вопрос, Ало передал соответствующее поручение смотрящему за зоной, который создал осужденному тяжелые условия жизни, требуя вернуть деньги.

Александр Макрян (Ало) родился в 1965 году в Ереване. Свой первый срок получил, еще будучи несовершеннолетним. Затем оказался в колонии в 1984 году. Долгие годы стремился в элиту воровского мира и был коронован в 1991 году в исправительно-трудовой колонии Кош. Ало отличается непростым характером и регулярно вступал в конфликты с другими ворами Армении.

20 августа сообщалось, что в турецкой Анталии убили авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули.