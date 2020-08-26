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Назван наследник криминальной империи убитого главного вора Азербайджана

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Намик Салифов
Намик Салифов
Фото: Прайм Крайм

Хозяином криминальной империи убитого вора в законе, 47-летнего Надира Салифова, известного как Гули, стал его младший брат, 44-летний вор в законе Намик Салифов (Намик Бакинский). Об этом сообщает «Новая газета».

Намик Салифов уже принял дела убитого брата: торговцы с овощных рынков теперь будут платить дань ему. Намик был осужден вместе с Надиром Верховным судом Азербайджана в октябре 1996 года. Надир получил 15 (позже срок продлили до 2021 года), а Намик — 27 лет лишения свободы. Однако, оба брата по неизвестным причинам освободились раньше срока.

Намик освободился к апрелю 2001 года, а в 2013 году получил титул вора в законе в Стамбуле. Осенью 2017 года, после 22 лет заключения, на свободу вышел Надир Салифов. Еще сидя в колонии, он взял под контроль большинство овощных рынков России, стал долларовым миллиардером. Первыми платить дань Надиру Салифову стали торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль рынки Сибири и юга России.

24 августа сообщалось, что за убийство Надира Салифова заказчики обещали несколько миллионов долларов. По словам информированного источника, такую сумму назвали охраннику авторитета — 25-летнему Хагану Зейналову (Хан Ахмедлинский). Он также уточнил, что символично и количество пуль, выпущенных в Гули, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.

18 августа 2016 года Ленкоранского расстреляли в Стамбуле. 19 августа 2020 года расстреляли самого Гули. Сообщалось, что в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, находились еще двое, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу — Зейналова никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелами в затылок и спину.

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