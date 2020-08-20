Отчет киллера перед убийством главного вора Азербайджана попал на видео

Киллер Хаган Зейналов (Хан Бакинский) снял на видео главного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) за 30 минут до того, как убил его. Запись, сделанную Бакинским, в четверг, 20 августа, публикует Telegram-канал «112».

На камеру убийца показал, что идет следом за вором в законе. По данным канала, киллер предоставил видео заказчикам в качестве отчета о том, что находится рядом с жертвой.

Надир Салифов, известный в криминальном мире как Лоту Гули, был застрелен в ночь на четверг за игрой в карты в отеле Антальи. В момент убийства он сидел спиной к двери и даже не обратил внимание на то, как в номер вошел Зейналов — тот заранее внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелом в затылок. Вскоре киллера задержали сотрудники полиции.

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