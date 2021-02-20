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В Москве арестовали сообщника вора в законе Шакро Молодого из спецназа ВДВ

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Батыр Бекмурадов
Батыр Бекмурадов
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего председателя исполкома Союза десантников России майора спецназа ВДВ 51-летнего Батыра Бекмурадова, которого обвиняют в похищении человека и самоуправстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, спецназовцу вменили новые преступные эпизоды после того, как он был осужден за вымогательство, совершенное в качестве сообщника с вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Он с другими участниками ОПГ вымогал у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким восемь миллионов рублей и у предпринимателя — 10 миллионов рублей. Несмотря на то что Бекмурадов категорически отрицал свою вину в этих преступлениях, Никулинский суд Москвы в 2018 году приговорил его почти к девяти годам.

Майор ВДВ пять лет сидит в СИЗО «Лефортово», поэтому его арест по новому делу является скорее техническим моментом. На днях ему предъявили обвинения в окончательной редакции в похищении человека и самоуправстве. Это дело было возбуждено ФСБ весной 2019 года после похищения на Рублевском шоссе в Москве американского бизнесмена Бориса Минахи. По версии следствия, за преступлением стоит бывший партнер похищенного Давид Мирзоев, с которым был коммерческий спор за элеватор в Ейском порту стоимостью 20 миллионов долларов.

Спецназовец частично признал свою вину в этом нападении, заявив, что действовал в качестве коллектора в интересах других людей. По его словам, он лишь вел подготовку к «воздействию» на Минахи по возврату долга, в самом похищении не участвовал, был в это время на отдыхе за границей с дочерью.

Бекмурадов участвовал в боевых действиях в Приднестровье, Абхазии, Югославии, первой чеченской компании. Он имеет множество наград, среди которых орден «За личное мужество», медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

29 марта 2018 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Шакро за вымогательство к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его правая рука Андрей Кочуйков (Итальянец) получил 8 лет 10 месяцев колонии. Также различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. 14 декабря 2015-го в заведение прибыли люди Шакро во главе с Итальянцем и под угрозой насилия и повреждения имущества стали требовать деньги. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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