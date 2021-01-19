Вор в законе Артур Краснодарский вышел на волю из колонии

Вор в законе Артур Гарибян, известный как Артур Краснодарский, освободился из курганской колонии №1. Об этом URA.RU сообщил источник из криминального мира.

По его словам, авторитета на воле встречали бывшие осужденные.

47-летний Артур Краснодарский родом из Баку. Его короновали в 1997 году с согласия воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан) и Захария Калашова (Шакро Молодой) по рекомендации Дато Ташкентского, пишет Znak.com. В 2012 году Гарибян чуть не лишился воровского статуса из-за конфликта с сочинским законником Тенгизом Думоевым (Гочо).

В 2010 году Артур Краснодарский был задержан за хранение метадона, но отделался условным сроком. Его объявили в розыск после нарушения условий испытательного срока и задержали в аэропорту Ларнаки (Кипр), но он сбежал по дороге в суд, который должен был решить вопрос его экстрадиции в Россию.

Сотрудники уголовного розыска нашли Гарибяна в январе 2019 года у московского ресторана в центре Москвы с метадоном, за что он был осужден к двум годам лишения свободы.