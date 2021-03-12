За подозреваемого в тройном убийстве келейника Силуана пообещали миллион рублей

В Свердловской области полицейские пообещали выплатить один миллион рублей за информацию о разыскиваемом келейнике Силуане, подозреваемом в убийствах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под фото келейника, размещенном на сайте МВД, указано, что он скрывался под фамилией Осипов, Кузнецов и Храмов. Дважды судимому мужчине вменяют убийство, разбой и незаконный оборот оружия.

Ранее в поисках Силуана бойцы ОМОН пришли в Среднеуральский женский монастырь, где служил келейник. По данным полиции, в конце 1990-х он убил трех человек. Сообщники келейника получили срок еще в 2001 году, а ему самому долгое время удавалось скрываться от следствия, меняя имена и место жительства.

В штурме монастыря опального схиигумена Сергия (Николая Романова) приняли участие 50 силовиков, однако обнаружить келейника им не удалось.

29 декабря прошлого года спецназ задержал самого схимонаха Сергия. Причиной стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против схиигумена возбудили уголовное дело о самоуправстве, оскорблении религиозных чувств и склонении к самоубийству. Церковный суд принял решение о его отлучении.