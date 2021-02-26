Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы

Бойцы ОМОН оцепили жилые корпуса на территории Среднеуральского женского монастыря для проведения следственных мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии силовиков, на территории монастыря опального схиигумена Сергия (Николая Романова) мог находиться подозреваемый в убийствах, совершенных в 1999 году.

Как уточнили в адвокатском бюро «Бабиков и партнеры», защищающем интересы Романова, речь идет о келейнике Силуане. Он, по данным полиции, мог оказаться Андреем Кузнецовым, совершившим в конце 90-х убийство трех человек. Сообщники Кузнецова получили срок еще в 2001 году, а ему самому долгое время удавалось скрываться от следствия, меняя имена и место жительства.

В МВД и Следственном комитете России от комментариев на эту темы воздержались в интересах следствия.

ОМОН ворвался на территорию Среднеуральского женского монастыря в ночь на 26 февраля. Сообщалось, что в штурме участвовали около 50 силовиков.

29 декабря прошлого года опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Женский монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против схиигумена возбудили уголовное дело о самоуправстве, оскорблении религиозных чувств и склонении к самоубийству.

В сентябре Церковный суд принял решение об отлучении Сергия. Через месяц на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия.