ОМОН оцепил жилые корпуса в монастыре опального схиигумена Сергия

Бойцы ОМОН начали оцеплять жилые корпуса на территории Среднеуральского женского монастыря. Видео опубликовано в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сотрудники спецслужб стоят в ряд у жилого корпуса, а на улице слышен звон колоколов. По информации Telegram-канала «Екатское чтиво», на данный момент на территорию монастыря никого не пускают.

Как отмечает URA.RU, Екатеринбургская епархия заявила, что не имеет отношения к штурму.

ОМОН ворвался на территорию Среднеуральского женского монастыря в ночь на 26 февраля. Адвокат Павел Бабиков, защищающий интересы отлученного от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова), утверждал, что в штурме участвуют около 50 силовиков.

29 декабря прошлого года опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Женский монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против схиигумена возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

В сентябре Церковный суд принял решение об отлучении Сергия. Через месяц на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия.