Бойцы ОМОН ворвались в монастырь опального схиигумена Сергия

Бойцы ОМОН ворвались на территорию Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает портал URA.RU.

Адвокат Павел Бабиков, защищающий интересы отлученного от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова), утверждает, что в штурме участвуют около 50 силовиков. Они отделили священнослужителей от прихожан и «скорее всего, их будут забирать».

Также по словам Бабикова, все бьют в колокола, и силовики «начали ломать колокольню».

Сторонники опального схиигумена Сергия также сообщили изданию Znak, что омоновцы «бьют монахинь».

В ночь на 29 декабря стало известно, что опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Женский монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили.

Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против схиигумена возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

В сентябре Церковный суд принял решение об отлучении Сергия. Через месяц на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия.