Появилось видео штурма ОМОНом монастыря опального схиигумена Сергия

URA.RU

Появилось видео штурма бойцами ОМОН Среднеуральского монастыря опального схиигумена Сергия. Карды публикует портал URA.RU.

На ролике видны силовики, стоящие у входа в храм. Напротив них стоят прихожане, кричащие, что внутри находятся их дети. На протяжении всего видео слышно, как звонарь бьет в набат.

О штурме Среднеуральского монастыря сообщалось ранее 26 февраля. Адвокат Павел Бабиков, защищающий интересы отлученного от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова), утверждает, что около 50 силовиков отделили священнослужителей от прихожан и «скорее всего, их будут забирать». Также, по некоторой информации, омоновцы били монахинь.