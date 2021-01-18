Начались массовые допросы монахинь по делу отца Сергия из-за суицида детей

В Свердловской области начались массовые допросы монахинь Среднеуральского монастыря в рамках уголовного дела опального бывшего схимонаха Сергия (в миру Николай Романов). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами следственных действий.

По данным агентства, следователи выписали 25 повесток монахиням по делу, возбужденному по статье 110.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за склонение к суициду несовершеннолетних. Всего планируется допросить до 500 человек, уточнил юрист Константин Стихин, представляющий интересы монахинь.

«Допрос 500 человек — это амбициозно, конечно. Думаю, допросят 100-150 человек точно», — считает он.

Романову предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ. Он свою вину не признает.

В ночь на 29 декабря 2020-го бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря.