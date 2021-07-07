В Московской области полицейского убили после замечания двум выпившим россиянам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудник полиции возвращался со службы домой. На улице он заметил двух мужчин, которые громко выясняли отношения. Полицейский сделал им замечание, после чего один из дебоширов накинулся на него с ножом. С ножевым ранением силовика госпитализировали. В больнице он скончался.

Напавшего задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело.