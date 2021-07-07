Освободившийся из колонии россиянин на следующий день подрался с полицейским

В Свердловской области на 1,8 лет колонии строгого режима осужден напавший на полицейского россиянин. Об этом в среду, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 30 января мужчина освободился из колонии, где он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и на следующий день отправился отмечать освобождение. Употребивший алкоголь мужчина устроил дебош. Празднование закончилось новым задержанием. Его доставили в отдел полиции, чтобы составить административный протокол. Там россиянин осыпал сотрудников полиции оскорблениями, и когда один из них сделал ему замечание, полез в драку.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

5 июня сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области 33-летний задержанный, находясь в изоляторе временного содержания, избил трех полицейских.