Участники незаконной рейв-вечеринки сломали руку полицейскому и распугали коров

Незаконная рейв-вечеринка в британском графстве Суссекс закончилась схваткой с полицией. Об этом сообщает BBC.

Более двух тысяч человек участвовали в несогласованном с властями мероприятии, организованном в национальном парке Саут-Даунс. Когда на место прибыли наряды полиции, многие участники вечеринки повели себя агрессивно. В итоге одного полицейского избили, а второму сломали руку.

Администрация парка была не в курсе происходящего, и назвала его «крупнейшей несанкционированной акцией в истории парка».

Кроме того, местные фермеры рассказали, что громкая музыка, звучавшая всю ночь, распугала скот. Стадо из 40 коров, среди которых были беременные животные и телята, разбежалось после того, как устроители вечеринки срезали часть сетки, отгораживавшей пастбище, чтобы «сделать танцпол больше». Пока рейверы развлекались, местным жителям пришлось заниматься поиском напуганного скота.

«Участники этой сходки, вероятно, думают, что отлично провели время. Однако местным жителям они не принесли ничего, кроме ущерба и страданий», — сказал фермер и член окружного совета Джеймс Райт (James Wright).

50 участников рейва сейчас взяты под стражу за различные правонарушения.

По законам Великобритании, в связи с распространением COVID-19, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 30 человек.

В январе сообщалось, что в Великобритании участники подпольной новогодней рейв-вечеринки разгромили историческую церковь. Они разбили окно, разбросали мусор по всему зданию. Церковь является архитектурным памятником.