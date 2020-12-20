12-летний мальчик устроил подпольный рейв в школьном туалете

В английском городе Эрмстон, графство Большой Манчестер, Великобритания, 12-летний мальчик устроил подпольный рейв в туалете своей школы — колледже Святого Антония. Об этом сообщает издание The Mirror.

Кэл Белл (Cael Bell) самостоятельно организовал мероприятие: за неделю до рейва он выложил в Snapcha рекламу, в которой звал всех восьмиклассников в мужской туалет на обеденном перерыве на дискотеку. В день рейва, 11 декабря, он пронес в школу необходимое оборудование, включил музыку и раздавал всем пришедшим газировку и шоколадные батончики. Учителя нагрянули на подпольное мероприятие только через полчаса после начала, разогнали всех участников и конфисковали колонку и разноцветные светильники.

Матери Кэла, Луизе, немедленно позвонили из администрации школы и сообщили о проступке сына. Британка, работающая парикмахером, призналась, что ей было очень смешно. «Год был ужасным, и я просто не могу злиться на моего мальчика за то, что он пытался всех порадовать», — призналась она. Они с мужем обсудили, стоит ли им ругать сына, и решили, что не будут этого делать, чтобы не отбить у него любовь к музыке.

Луиза отметила, что в день рейва Кэл с утра вел себя необычно: он сам рано встал, вовремя оделся и широко улыбался. Когда она спросила его, почему у него такое хорошее настроение, мальчик ответил, что у них в школе сегодня рейв. Мать решила, что он шутит, и не придала значения его словам.

Когда она спросила сына, зачем он устроил рейв, он ответил, что в школе скучно, а в обеденный перерыв им нечем заняться.

Луиза выложила посты о случившемся в Facebook и Instagram и набрала больше 400 тысяч лайков. Она утверждает, что Кэл немного смущен свалившейся на него славой.

Ранее сообщалось, что британская транспортная полиция (BTP) прервала дискотеку в вагоне лондонского метро. Правоохранители не стали задерживать организаторов.