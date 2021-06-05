Россиянин избил трех полицейских в ИВС

В городе Морозовск Ростовской области 33-летний задержанный, находясь в изоляторе временного содержания, избил трех полицейских. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в мае 2021 года подозреваемый, которого задержали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, «применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела».

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В апреле жителя Башкирии приговорили к девяти годам колонии за избиение полицейского и кражу его табельного оружия. Ночью 13 июля 2019 года у клуб-бара Уфы посетители утроили драку. Чтобы разнять дебоширов, на место вызвали полицейских. Один из участников потасовки напал на сотрудника полиции.