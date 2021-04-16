Суд приговорил россиянина за избиение полицейского у клуба и побег с его оружием

В Башкирии россиянина приговорили к девяти годам колонии за избиение полицейского и кражу его табельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Установлено, что ночью 13 июля 2019 года у клуб-бара Уфы посетители утроили драку. Чтобы разнять дебоширов, на место вызвали полицейских. Один из участников потасовки напал на сотрудника правоохранительных органов и, отобрав у него оружие, сбежал.

Следователям удалось установить личность обвиняемого и найти похищенный пистолет, однако сам злоумышленник успел скрыться. Его объявили в федеральный розыск. Задержать мужчину смогли лишь через 1,5 года.

Суд признал 31-летнего жителя Уфы виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и пункту «б» части 4 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.