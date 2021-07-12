Отсидевший 18 лет уголовник вышел из колонии и совершил новое убийство

В Забайкальском крае задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его знакомого. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 июля 2021 года в одном из домов села Маккавеево Читинского района было найдено тело 37-летнего россиянина с множеством проникающих ножевых ранений. Вскоре был задержан подозреваемый из числа местных жителей, который отсидел 18 лет в колониях за тяжкие преступления, в том числе убийства. Новое преступление он совершил вскоре после освобождения. Мужчина признался, что взялся за нож из-за сильной неприязни к погибшему.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием. В ближайшее время суд примет решение о его аресте.

7 июля сообщалось, что в Свердловской области освободившийся из колонии россиянин на следующий день подрался с полицейским.