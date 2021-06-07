Освободившегося из российской колонии смотрящего застрелили на улице

В городе Шадринск Курганской области на улице был застрелен освободившийся из мест лишения свободы смотрящий за российской колонией Максим Рябов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его словам, убийство произошло 6 июня. После совершения преступления правоохранительные органы объявили в городе план перехват для поимки предполагаемого киллера. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться на автомобиле.

По предварительным данным, исполнителем убийства является пауэрлифтер. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, однако уголовное дело против спортсмена было закрыто.