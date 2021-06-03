Выбросившей младенца из окна москвичке запросили 18 лет колонии

Государственный обвинитель запросил 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима для 31-летней москвички, выбросившей из окна младенца своей подруги. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Фигурантка обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2020 года злоумышленница гостила у подруги, проживающей на улице Летчика Ульянина в Москве. Когда та отвлеклась и вышла в другую комнату, обвиняемая взяла ее трехмесячную дочь и выбросила из окна 13-этажного дома.

Инцидент произошел на почве конфликта женщины с матерью ребенка. Кроме того, по словам самой убийцы, это случилось на фоне обострения у нее психического расстройства. Однако, согласно результатам экспертизы, она симулировала болезнь.

Данное дело рассматривается в Московском городском суде.

Ранее сообщалось, что обвиняемая находилась на седьмом месяце беременности в момент совершения преступления.