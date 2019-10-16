Россиянка расчленила соседа и каталась с останками в маршрутке

В Санкт-Петербурге задержали женщину, расчленившую своего соседа по коммуналке и катавшуюся с останками на общественном транспорте. Об этом в среду, 16 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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В конце марта 41-летняя женщина поссорилась с соседом по коммунальной квартире и ударила его молотком по голове. Добив мужчину несколькими ударами ногами, она расчленила тело, разложила останки по пакетам и решила спрятать подальше от дома. Для этого она несколько раз ездила с ними на маршрутке и развозила к месту «захоронения».

Неделю спустя пакеты с частями тела погибшего обнаружили на Канонерском острове.

Осенью петербургские следователи установили подозреваемую в убийстве, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте женщины.

В начале октября в Чите задержали местного жителя, который расчленил подругу и выбросил останки из окна 12 этажа. Части тела девушки обнаружили гулявшие во дворе дети.

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