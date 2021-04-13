Москвича отправили в колонию за выброшенных с балкона кошек

Москвича отправили в колонию-поселение за убийство двух кошек. Он выбросил их с балкона девятого этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уточняется, что животные принадлежали жене осужденного. Мужчина схватил кошку по кличке Люся и кота по кличке Васька и выбросил их в окно. Кот погиб на месте от разрыва внутренних органов, кошка умерла в ветеринарной клинике, где ей пытались помочь.

Мужчина осужден по статье 245 («Жестокое обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель») УК РФ. Он проведет в колонии один год.

В марте сообщалось, что суд в Самаре приговорил местного жителя к реальному сроку за избиение котенка до смерти. Россиянин поссорился с женой, несколько раз бросил животное об пол и об стену. В результате котенок погиб. Все это происходило на глазах у соседского ребенка.