Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok

Полиция во Флориде задержала двоих мужчин, которые, не имея ветеринарной лицензии, провели операцию французскому бульдогу по кличке Лила. Как сообщает NBC News, дочь одного из них записала происходившее на видео и опубликовала в TikTok.

Ларри Колон (Larry Colon), хозяин собаки и один из задержанных, заплатил Фрэнки Уэртасу Ривере (Frankie Huertas Rivera), второму задержанному, за то, чтобы тот сделал Лиле кесарево сечение. По словам Колона, Ривера представился ветеринаром и оценил свои услуги в 650 долларов.

Дочь Колона сняла происходившее у них дома на видео. По данным издания, она показала в ролике, как мужчина принимал роды у лежавшей на столе собаки. При этом животное корчилось от боли. Девочка опубликовала видео в TikTok, впоследствии оно привлекло внимание следователя.

В результате операции собака и два ее нерожденных щенка погибли. После процедуры, которую провел Ривера, Колон отвез Лилу в настоящую ветеринарную больницу. Врачи констатировали, что собака была мертва к моменту прибытия. Причиной смерти стал септический шок, вызванный заражением во время нелегальной процедуры.

В ветеринарной клинике Колон заявил, что операцию провел знакомый его знакомого, у которого нет лицензии. Мужчина объяснил, что решил обратиться к нему, так как пытался сэкономить.

Полиция задержала обоих американцев. Колона, обвиняемого в жестоком обращении с животными, освободили под залог. Такое же обвинение, а также обвинение в незаконной ветеринарной практике предъявлено Ривере.