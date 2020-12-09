Дочь попыталась найти в даркнете киллеров для родителей и попалась

Жительницу Австралии арестовали после того, как заподозрили ее в желании убить родителей ради финансовой выгоды. Как сообщает Vice, дочь попалась после попытки найти киллера через даркнет.

Полицейские начали расследование после наводки международного журналиста, который утверждал, что нашел доказательства оплаты двойного убийства. По его словам, австралийка заплатила залог в размере шести тысяч австралийских долларов (около 326 тысяч рублей) за убийство матери и отца. Она также указала детали, благодаря которым убийце было бы легче выполнить задание.

Получив эту информацию, правоохранительные органы начали отслеживать активность женщины в интернете, а также проверили ее банковские счета. Спустя два месяца полицейские получили ордер на обыск дома 26-летней подозреваемой и на ее арест. Ей предъявили обвинения по двум пунктам — покушению на убийство и подстрекательству к убийству. Кроме того, женщину подозревают в краже со взломом и похищении крупной суммы денег у родителей.

«Предполагаемые жертвы были шокированы. Мы приняли меры для обеспечения их безопасности», — рассказали следователи. Они добавили, что сайт, на котором австралийка искала киллеров, скорее всего, мошеннический.