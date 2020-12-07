Познер прокомментировал сравнение поражения Трампа с убийством Кеннеди

Ведущий Владимир Познер прокомментировал письмо зрителя, сравнившего поражение действующего президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Журналист оставил свой ответ в блоге «Познер Online».

Читатель по имени Вадим указал, что из-за подведения итогов президентских выборов у многих людей «возникает представление, что, как и в 1963-м, "серьезные люди" приняли решение избавиться от неудобного президента».

«Я не вижу ничего общего между Джоном Кеннеди, которого обожала вся Америка, и Дональдом Трампом, которого ненавидят больше половины американцев», — ответил на это Познер.

Он подчеркнул, что сравнивать текущую ситуацию с Америкой начала 60-х некорректно. «Трампа никто не убивал, да и не «избавились» от него: он проиграл выборы, причем по собственной глупости», — заверил ведущий.

Журналист считает, что если бы глава государства «с самого начала повел себя иначе в отношении пандемии COVID-19», то, скорее всего, выиграл бы выборы и был бы переназначен.

Ранее Владимир Познер упрекнул американские телеканалы в стремлении выставить Россию врагом. Журналист сравнил такие настроения СМИ с ситуацией в российских медиа.

Познер родился в Париже в 1934 году, его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Несколько лет семья жила в США и Германии. В 1985-1986 годах журналист проводил телемосты с зарубежными странами, в том числе с США, из Ленинграда. С 2008 года он ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях. Имеет гражданства России, Франции и США.