В Москве арестовали выбросившую ребенка из окна женщину

В Москве суд арестовал на два месяца женщину, которая выкинула из окна ребенка своей подруги. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина пришла в гости к подруге, зашла в ванную, где был грудной ребенок, и выбросила его в окно. Она не смогла объяснить причины своего поступка. Утоняется, что обвиняемая находится на седьмом месяце беременности.

Мать ребенка рассказала, что попросила подругу посидеть с дочерью, пока она сходит в магазин.

Тело младенца обнаружили около жилого дома 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).