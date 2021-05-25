На сотрудника российской колонии завели дело о взятке

На Сахалине завели уголовное дело о взятке в отношении сотрудника одной из колоний. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По версии следствия, в мае 2021 года 44-летний подозреваемый получил через посредника 200 тысяч рублей за изменение режима содержания одному из заключенных. В настоящее время расследование продолжается, ведется сбор доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее в Тюмени бывшего начальника тюменской исправительной колонии №1 Игоря Чурсина приговорили к восьми годам лишения свободы за взятки. По версии следствия, с 2016 года и до ареста в июне 2019-го он взял с осужденных и их знакомых более 11,8 миллиона рублей. 36-летнему рецидивисту он предоставил помещение с комфортными комнатами, часть которых преступник стал сдавать другим заключенным. За свои услуги Чурсин получил однокомнатную квартиру, машино-место и 8,6 миллиона рублей.