Появилась версия о причастности начальника российской колонии к бунту зэков

Суд отправил под домашний арест бывшего начальника ангарской колонии ИК-15 Андрея Верещака, которого заподозрили в махинациях с лесом в промзоне, сгоревшей во время бунта заключенных 9 апреля 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Верещак якобы мог подстроить массовые беспорядки, чтобы скрыть допущенные им нарушения. Версию о его причастности к бунту выдвинул правозащитник Владимир Осечкин. По его словам, в марте 2020 года в управлении ФСИН по Иркутской области сменилось руководство и почти сразу же произошло ЧП. В пожаре были уничтожены документы, лес и оборудование, а Верещак был заинтересован в том, чтобы скрыть следы своих афер, считает он. Экс-начальнику ИК-15 предъявлены обвинения по статье 260 УК РФ («Незаконная вырубка леса, совершенная в особо крупном размере»). Меру пресечения ему избрал Кировский райсуд Иркутска.

После подавления бунта в промзоне колонии было найдено тело заключенного. Им оказался смотрящий за промзоной. Убийцы его повесили, замаскировав расправу под суицид. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Следствие рассматривает две версии случившегося. Согласно одной из них, убийство совершили зачинщики бунта, чтобы избавиться от мешавшего им поджечь промзону смотрящего. Вторая версия заключается в том, что убийство могли совершить сотрудники колонии, воспользовавшись удобным моментом во время беспорядков. Они решили избавиться от заключенного, который «много знал о левых заказах».

9 апреля 2020 года заключенные устроили бунт в ИК-15 в знак протеста против действий администрации. 20 зэков порезали руки, на следующий день 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Они собрались на плацу и забрасывали охранников камнями. Во время бунта возник пожар, были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь на 11 апреля.

18 января 2021 года ФСИН направила большую комиссию в иркутское управление для проверки прав заключенных после жалоб правозащитников и родственников осужденных. По ее итогам возбуждено девять уголовных дел. Директор тюремного ведомства Александр Калашников сообщил, что 75 осужденных пострадали от пыток и издевательств, в причастности к которым обвинили 40 сотрудников областных колоний.

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