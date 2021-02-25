В Иркутской области возбудили девять дел после сообщения о пытках зэка

В Иркутской области после проверки местных исправительных учреждений возбуждено девять уголовных дел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления ФСИН России Ольга Хинданова.

Дела возбуждены как в отношении сотрудников ФСИН, так и в отношении заключенных, которых заподозрили в избиении других зэков.

Проверка в регионе началась из-за большого количества жалоб на работу подразделения. 24 декабря сестра уроженца Тывы Кежика Ондара обвинила сотрудников ФСИН в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели ее брата к инвалидности. Мужчину, отбывавшего наказание за кражу лошади, отправили в ИК-15, а после бунта в колонии перевели в СИЗО-1, где его избивали, сутками держали привязанным, пытали, наносили увечье половому члену и засунули кипятильник в задний проход, где он взорвался.

После проверки изолятора был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1. По предварительным данным, он поместил заключенного из Тывы в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО и сознательно игнорировал его пытки взорвавшимся кипятильником.

Позднее был уволен и начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев.