Директор ФСИН отчитался о минимальном числе заключенных в России

Директор ФСИН России Александр Калашников рассказал, что в России зафиксировано «минимальные значение» числа заключенных за всю новейшую историю страны. Об этом он заявил в ходе слушаний в Совете Федерации, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1 процента. Однако увеличилось число подозреваемых и обвиняемых в СИЗО — более чем на 6,5 процента.

Всего же, по подсчетам ФСИН, число заключенных в России составило около 483 тысяч человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тысячи. Всего же в исправительных учреждениях различного типа имеется максимум 591 117 мест.

В Общественной наблюдательной комиссии связали снижение общей численности заключенных со снижением общего уровня преступности, а также решениями судов чаще избирать альтернативные меры наказания.

18 января в Иркутской области начала работу комиссия ФСИН. Она проверяла организацию работы по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. Ранее, 24 декабря, сестра уроженца Тувы Кежика Ондара обвинила сотрудников ФСИН в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели ее брата к инвалидности. Она сообщила правозащитникам, что ее брат был осужден за кражу лошади. Он отбывал наказание в ИК-15, а после бунта в колонии был переведен в СИЗО-1, где его избивали, «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался». По итогам проверки было возбуждено девять уголовных дел.