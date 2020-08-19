Бывшего начальника российской колонии посадили за VIP-камеры для осужденных

В Тюмени бывшего начальника тюменской исправительной колонии №1 Игоря Чурсина приговорили к восьми годам лишения свободы за взятки. Об этом в среду, 19 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, Чурсин с 2016 года и до ареста в июне 2019-го взял с осужденных и их знакомых более 11,8 миллиона рублей. 36-летнему рецидивисту он предоставил помещение с комфортными комнатами, часть которых преступник стал сдавать другим заключенным. За свои услуги Чурсин получил однокомнатную квартиру, машино-место и 8,6 миллиона рублей.

Как уточнили в прокуратуре, другому осужденному начальник колонии за 2,7 миллиона рублей не только нашел VIP-камеру, но и разрешил торговать в колонии продуктами.

Чурсина признали виновным сразу по четырем статьям: «получение взятки», «превышение должностных полномочий», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное хранение боеприпасов» и «легализация денежных средств, полученных незаконным путем». Свою вину он признал.

Так как полученные в качестве взятки деньги были потрачены, суд постановил изъять у Чурсина в доход государства квартиру, два машино-места, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и 201,5 тысячи рублей.