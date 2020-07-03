Экс-начальника российской колонии заподозрили в помощи криминальному авторитету

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в мае 2015 года начальник колонии всячески помогал одному из лидеров банды «Севастопольские», отбывавшего наказание в исправительном учреждении за бандитизм и серию убийств. Он приказывал подчиненным готовить положительную характеристику на авторитета, объявлять ему благодарности и снимать наложенные взыскания, хотя осужденный был злостным нарушителем режима.

Следователи считают, что все это начальник колонии делал для того, чтобы осужденный мог направить в суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. В мае 2015 года так и произошло. Основываясь на сфальсифицированной положительной характеристике, суд перевел преступника из колонии общего режима в колонию-поселение.

«Севастопольских» признали виновными в 20 убийствах, совершенных в Казани в 1992-1996 годах. Лидеры банды, 48-летний Рустем Сайманов и 45-летний Радик Юсупов, были задержаны в Москве в 2008 году. К тому времени Юсупов стал бизнесменом, а Сайманов — спортивным директором футбольного клуба «Рубин». В 2011 году Сайманов получил 8,5 лет колонии, а Юсупов — восемь.

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