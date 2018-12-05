Подорвавший поезд Грозный — Москва террорист захотел лучшей жизни

Осужденный за подрыв в 2005 году поезда Грозный — Москва Владимир Власов после 13 лет в местах лишения свободы добивается смягчения режима и перевода в колонию-поселение. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, в 2017 году Власову отказали в условно-досрочном освобождении, однако Нижегородский областной суд постановил, что отказ осужденному вынесен с нарушениями. Согласно решению, теперь Варнавинский районный суд должен снова рассмотреть вопрос о возможности перевода Власова в колонию-поселение.

Ранее осужденный признал свою вину в теракте, раскаялся и заработал 17 поощрений от руководства колонии. Срок заключения Власова по приговору заканчивается 30 декабря 2022 года.

Поезд сообщением Грозный — Москва был подорван на 153-м километре Павелецкого направления Московской железной дороги на перегоне Узуново — Богатищево (Московская область), в результате чего пострадали 42 человека.

За это преступление были осуждены Власов, получивший 18 лет тюрьмы, и Михаил Клевачев, осужденный на 19 лет лишения свободы. Обвинение им предъявлялось в том числе по статье о покушении на убийство по мотиву национальной ненависти.

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